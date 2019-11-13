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Держслужбовці США зазнавали тиску в Україні, - Кент

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:15
Держслужбовці США зазнавали тиску в Україні, - Кент
Фото: Джордж Кент (з відкритих джерел)

Держслужбовці зазнавали тиску з боку росіян та їх спільників

Держслужбовці Сполучених Штатів Америки під час роботи в Україні зазнавали особистого тиску з боку росіян та їх спільників. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час публічних слухань в Конгресі.

За словами Кента, американські дипломати під час роботи в Україні зазнавали тиску збоку росіян, а також корумпованих українців та американців, які з ними співпрацювали.

Зокрема мова йде про директора з питань Європи Александра Віндмана, екс-посла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого директора з питань Європи та Євразії Фіону Хілл.

"Було несподівано і вкрай прикро спостерігати, як деякі американці, зокрема й ті, хто об’єднався з корумпованими українцями у гонитві за власними інтересами, почали нападати на відданих держслужбовців, які просували інтереси США в Україні", - заявив Кент.

Вільям Тейлор, Джордж Кент свідчать в Конгресі в рамках процедури імпічменту Трампа.

Імпічмент Трампа: Вільям Тейлор і Джордж Кент свідчать в Конгресі Наживо. Переклад українською основної частини слухань від наших колег із chastime

Опубліковано Радіо Свобода Середа, 13 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розпочалися публічні слухання в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Першими перед американським Конгресом свідчили очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.

Як писало РБК-Україна, процедуру імпічменту Трампа планують завершити в Конгресі до Різдва, 25 грудня. Після завершення розслідування в Конгресі, питання імпічменту Трампа буде розглядатися в Сенаті.

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