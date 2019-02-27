Держрибагенство України підтвердило підписання угоди з РФ про вилов риби в Азові

Повідомляється, що спрямований на підпис Протокол надає ряд переваг для України

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством Российской Федерации (РФ) протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом заявили в Госрыбагенстве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля.

"Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одна из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов и отметил, что протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю.

По его словам, Украина сможет разорвать соглашение после того как будут решены вопросы по международному арбитражу.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области правоохранители пресекли преступную деятельность предприятий, осуществлявших незаконный вылов рыбы в Азовском море.