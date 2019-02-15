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У Держреєстрі виборців розповіли, скільки переселенців змінили місце голосування


Через сайт до ЦВК звертаються набагато більше громадян, ніж особисто

Уже более 9 тысяч избирателей из Донецкой области изменили место голосования на предстоящих выборах президента Украины. Об этом на брифинге рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, через сайт в ЦИК обращаются гораздо больше граждан, чем лично.

"Из Донецкой области изменили место голосования уже 9 тыс. 651 избиратель. Если мы хотим посмотреть, сколько же избирателей изменили место голосования, из Донецкой области на Киев - то тут получается больше 1 тысячи граждан", - сказал он.

Он отметил, что информация на сайте обновляется ежесуточно.

"Из всех регионов 211 наших граждан сменили место голосования на заграничный округ по состоянию на сегодня", - добавил он.

Отметим, ранее на сайте МинВОТ опубликовали видеоролик о необходимых шагах для реализации избирательного права для переселенцев.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила список округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.

 

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