У Держреєстрі виборців розповіли, скільки переселенців змінили місце голосування

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Через сайт до ЦВК звертаються набагато більше громадян, ніж особисто

Вже більше 9 тисяч виборців з Донецької області змінили місце голосування на майбутніх виборах президента України. Про це на брифінгу розказав керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, через сайт до ЦВК звертаються набагато більше громадян, ніж особисто.

"Із Донецької області змінили місце голосування вже 9 тис. 651 виборець. Якщо ми хочемо подивитись скільки ж виборців змінили місце голосування з Донецької області на Київ - то тут виходить більше 1 тисячі громадян", - сказав він.

Він зазначив, що інформація на сайті оновлюється щодоби.

"З усіх регіонів 211 наших громадян змінили місце голосування на закордонний округ станом на сьогодні", - додав він.

Зазначимо, раніше на сайті МінТОТ опублікували роз'яснювальний відеоролик про необхідні кроки для реалізації виборчого права для переселенців.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента України 31 березня 2019 року.