Держреєстр виборців оновив дані понад 10 млн українців з 2015 року

Стельмах підкреслив, що оновлення реєстру відбувається незалежно від проведення виборів

С 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины. Об этом на конференции о ходе кампании по выборам 2019 сообщил руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, передает корреспондент РБК-Украина.

Стельмах подчеркнул, что информация о том, что реестр не обновлялся с 2015 года, не соответствует действительности.

"Чем отличается эта избирательная компания. Мы никогда не ожидали получить такую ​​массу дезинформации относительно наших данных. Появилась дезинформация, что якобы ГРИ не обновлялся с 2015 года. Это полная неправда. Обновление реестра происходит вообще независимо даже от проведения выборов - каждый месяц . Так, с 2015 года были изменены данные более чем 10 миллионов 500 тысяч наших граждан. Это по обновлению", - сообщил руководитель службы.

Напомним, почти 23 тыс. избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на выборах президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборы президента Украины.

Ранее комиссия также утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. В частности, в постановлении отмечается, что избирательные процедуры не пройдут в Крыму, а избирательные округа и избирательные участковые комиссии на территории АР Крым и города Севастополя не образуются.