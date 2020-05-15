Держпродспоживслужба роз’яснила механізм держрегулювання цін

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державне регулювання цін буде діяти тільки під час урядового карантину

Постанова Кабінету міністрів № 341 про державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, та товари протиепідемічного призначення набирає чинності 18 травня. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Як зазначається в повідомленні, держрегулювання буде здійснюватися до закінчення карантину шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення.

Держпродспоживслужба надала відповіді на найбільш поширені запитання щодо процедури декларування цін.

Зокрема, постанова уряду стосується лише роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно.

Суб’єкти господарювання повинні декларувати намір підняти роздрібну ціну більш ніж на 5%.

Відповідно до постанови, початок застосування задекларованих роздрібних цін залежить від відсотку їх підвищення, а саме:

у разі підвищення цін на 15% і більше - застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через 30 днів, без урахування дня декларування;

у разі підвищення цін на 10% і більше, але менше ніж 15%, - застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через 14 днів, без урахування дня декларування;

у разі підвищення цін на 5% і більше, але менше ніж 10%, - застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через три дні, без урахування дня декларування.

У випадках, коли зростання цін відбулося внаслідок закінчення строку дії знижок, декларувати зміну цін не потрібно. Декларуванню підлягає роздрібна ціна, яка підвищується на 5% і більше відсотків, що діяла до запровадження знижки.

Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюватиметься в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису до Держпродспоживслужби через її офіційний веб-сайт за посиланням https://price.consumer.gov.ua (посилання стане активним з 18 травня 2020 року).

Після реєстрації даних, відомості одразу вноситимуться до Реєстру роздрібних цін на товари в автоматичному режимі.

Держпродспоживслужба розмістить Реєстр роздрібних цін на товари на своєму офіційному веб-сайті та забезпечить вільний доступ до його відомостей.

З Реєстром роздрібних цін можна буде ознайомитися на офіційному сайті Держпродспоживслужби за посиланням https://declaration.consumer.gov.ua.

До суб’єктів господарювання, які допустять порушення, застосовуються адміністративно-господарські санкції відповідно до статті 20 закону України "Про ціни і ціноутворення".

Також громадяни (фізичні особи-підприємці) і посадові особи суб’єктів господарювання за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, притягуються до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів у розмірах, визначених статтею 1652 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.

До переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, потрапили: крупа гречана, цукор пісок, борошно пшеничне (вищий сорт), макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вітчизняного виробництва), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна без газу, масло вершкове жирністю 72,5%.

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезінфікуючи засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати тощо).

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

Автор: Олександр Білоус