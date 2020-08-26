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Ляшко про реорганізацію Держспоживслужби: новий орган збереже повноваження

Україна, Середа 26 серпня 2020 21:50
Ляшко про реорганізацію Держспоживслужби: новий орган збереже повноваження
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Нова служба контролю за захворюваннями отримає всі повноваження Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Фактично у служби зміниться назва та з'являться нові повноваження.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Ляшка, нова служба, окрім повноважень Держспоживсужби, отримає у своє розпорядження лабораторні центри та функцію епідеміологічного нагляду.

"Тобто було, скажімо, п’ять функцій - стало шість. До цих шести додається 12 тисяч працівників, які працюють в лабораторних центрах, і майнові комплекси лабораторій", - пояснив він.

Головний санлікар додав, що наразі залишається невирішеним питання, кому буде підпорядковуватися новий орган - Мінекономіки, Міністерству охорони здоров'я або ж напряму Кабміну.

"Сама ідеологія створення цього органу з самого початку говорила про те, що це безпековий орган, який повинен реалізовувати політику і звітувати напряму Кабінету міністрів. Тобто це орган зі спеціальним статусом", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, нова служба контролю за захворюваннями має поліпшити реагування на епідемії в Україні, висловлював сподівання Ляшко.

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Новини України ГоспродпотребслужбаВиктор Ляшко
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