У Держприкордонслужбі одужали від COVID-19 троє осіб, 14 - хворіють

У Державній прикордонній службі України одужали ще троє співробітників від коронавіруса COVID-19. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Повідомляється, що на даний момент хворіють COVID-19 14 прикордонників. Таким, чином за минулу добу не було підтверджено жодного захворювання в ДПСУ.

"Пройшли добу значно поліпшили статистику захворюваності COVID-19 Держприкордонслужби. Подвійним ПЛР-тестуванням підтверджений факт одужання трьох прикордонників. Всього зареєстровано 18 випадків захворювання коронавирусной хвороби військовослужбовців і працівників відомства. На сьогодні 14 з них перебувають на лікуванні, виписано - 4", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом. Так, за 4 травня підтвердили зараження у 366 осіб. Всього в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19.

Також повідомлялося, що за вчора померли 13 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків у країні становить 316.