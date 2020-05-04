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В Україні коронавірус виявили ще у трьох прикордонників

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 15:37
В Україні коронавірус виявили ще у трьох прикордонників
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Всього COVID-19 підтверджено у 17 прикордонників

За минулу добу, 3 травня, підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом серед співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про це повідомили в прес-службі ГПСУ.

Повідомляється, що всі нові випадки захворювання виявлені у прикордонників в Одеській області.

"У підрозділах, провели необхідну дезінфекцію приміщень і прийняли всі заходи, зокрема, і про направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими", - повідомили у ДПСУ.

Всього станом на 4 травня на лікуванні від коронавіруса знаходяться 17 прикордонників, 1 одужали. Понад 300 працівника ДПСУ знаходяться під наглядом медиків.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу підтвердили коронавірус у двох військовослужбовців ЗСУ. Всього на даний момент лікуються від COVID-19 48 військових.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків коронавірусу. Всього за 3 травня виявили 418 нових захворювань, що на 84 випадки менше, ніж 2 травня. Загальна кількість інфікованих зросла до 12 331.

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