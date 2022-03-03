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У Держприкордонслужбі повідомили, скільки військовозобов'язаних повернулися в Україну

Автор: Кароліна Гайдук

З-за кордону продовжують прибувати військовозобов'язані українці. Тільки через пункти пропуску у Львівській області в Україну повернулися майже 40 тисяч військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Після відкритого вторгнення Росії тільки через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в'їхали понад 50 тисяч громадян України. Серед них близько 80% (майже 40 тис.) - це чоловіки у віці 18-60 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія в ніч на 24 лютого напала на Україну. ЗСУ чинить ворогові великий опір і окупанти несуть чималі втрати. Восьмий день йде запекла боротьба.

Зазначимо, що 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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