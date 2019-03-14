Держприкордонслужба посилює охорону кордонів перед виборами

На вибори 2019 посилять охорону кордону

Перед выборами 2019 на следующей неделе начнется активная фаза, в рамках которой усилится охрана границы. Об этом на брифинге рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в течение месяца пограничники будут предпринимать меры по усиленной охране границы, чтобы не допустить провокаций и людей, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях.

"Активная фаза охраны границы начнется уже на следующей неделе. Будут усилены охранные наряды, активизировано использование технических средств. Уже уточнены расчеты дежурных сил и средств. На направлениях - граница с РФ и административная граница с оккупированным Крымом - уже используются резервы в достаточном количестве", - добавил Слободян.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко пригрозил "быстрым наказанием" нарушителям на выборах.