Госпіталізовано трьох пасажирів, які повернулися з Мілану в Україну

МОЗ України отримало список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі на корнавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. В разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

"Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції", - сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, госпіталізованих вже доставлено в Олександрівську лікарню.

Раніше Україна вже закрила авіасполучення за двома італійськими напрямки, на черзі - ще два.

"Залишається Мілан та Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останній рейс, щоб вивезти пасажирів, і залишається тільки Рим, щоб повернути українців", - сказав міністр Криклій.

Нагадаємо, наразі в Італії знаходиться як мінімум один українець, у якого підтверджений діагноз COVID-19. Ще 4 заражених коронавірусом співвітчизники перебувають в Японії.