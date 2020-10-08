В Україні госпіталізовано понад 20 тисяч осіб з COVID-19

Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зараз у лікарнях перебуває понад 20 тисяч осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Такі дані станом на ранок 8 жовтня.

Про це він заявив в ході брифінгу.

"У наших лікарнях сьогодні вранці знаходиться вже понад 20 тис. хворих, тобто понад 20 тисяч ліжок зайняті ("коронавірусними", - ред.) хворими", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

Так, велика завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) і Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, що становить 66,2% від усіх ліжок першої хвилі.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - захворіли 5 397 осіб. Це перший раз, коли в країні виявили понад 5 тисяч випадків.

Незважаючи на це, Степанов заявив, що Україна не може піти на повний локдаун.