Для госпіталізації хворих на коронавірус в Україні виділено 240 лікарень

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України визначило перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Загалом по Україні передбачено 240 медичних для госпіталізації пацієнтів, чий стан погіршується.

Зазначається, що вибір цих лікарень є спільною позицією голів ОДА, МОЗ та Національної служби здоров'я України, а пріоритетним критерієм вибору було визначено безпеку пацієнтів.

"Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не повинні перетинатися з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходити лікування", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у міністерстві наголосили, що пацієнти, які відчувають симптоми коронавірусу, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я.

"Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 29 бурезня зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість осіб одужали. Також зафіксовано десять смертей.

За даними МОЗ, в Україні найбільше на коронавірус хворіють люди у віці від 31 до 40 років.