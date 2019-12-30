У госпіталі розповіли про стан здоров'я звільнених із полону військовослужбовців

Начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук розповів про стан здоров'я українських військових, які повернулися додому після проведеного в неділю, 29 грудня, обміну полоненими на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що попередньо усі військовослужбовці перебувають у задовільному стані. У подальшому усі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби.

"У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, буде проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуться кращі фахівці медичної служби Збройних сил України та військові психологи", - зазначили в прес-службі.

Казьмирчук запевнив, що необхідні фахівці для надання такої допомоги у центрі є.

Нагадаємо, координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко заявила, що близько 15 військових досі знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Згодом президент України Володими Зеленський пояснив, чому звільнили не всіх військовослужбовців. Він зазначив, що обмін відбувся за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Питання звільнення решти полонених буде обговорюватися надалі у Мінську і в нормандському форматі.