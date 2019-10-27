У госпіталі Дніпра помер боєць 74 бригади

У військовому госпіталі Дніпра помер український військовий Андрій Безруков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяну Губу в Facebook.

За даними Губи, у суботу, 26 жовтня, від важкої онкологічної хвороби у військовому госпіталі Дніпра помер 26-річний боєць 74 окремого розвідувального батальйону Безруков Андрій Володимирович. Загиблий військовослужбовець був мешканцем Запоріжжя.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що у Дніпровській лікарні помер поранений на Донбасі український військовий В'ячеслав Кубрак. Військовий був важко поранений під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Кубрак був командиром інженерно-саперного взводу.

Напередодні, у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер тяжкопоранений боєць 56-ої окремої мотопіхотної бригади Володимир Аджавенко. В районі Пісків військовослужбовець зазнав кульового поранення в голову.