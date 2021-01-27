Держорганам заборонять вимагати паперові довідки. Мінцифра розробляє законопроект

У Кабінеті міністрів вирішили заборонити державним органам вимагати від громадян паперові документи чи довідки. Міністерство цифрової трансформації вже займається розробкою відповідного законопроекту.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook.

За словами міністра, документ передбачатиме запровадження такої заборони вже з 1 вересня 2021 року.

"Почали розробку законопроєкту, який повинен заборонити з 1 вересня 2021-го держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах", - заявив він.

Нагадаємо, Мінцифра анонсувала нові послуги в сервісі "Дія", які з'являться вже у квітні цього року. Серед нововведень - електронний лікарняний та цифровий підпис.

Також у Мінцифрі анонсували запуск платформи е-демократії "ВзаємоДія". Це буде сервіс для комунікації громадян з органами влади.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта.