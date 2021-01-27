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Держорганам заборонять вимагати паперові довідки. Мінцифра розробляє законопроект

Автор: Дмитро Левицький

У Кабінеті міністрів вирішили заборонити державним органам вимагати від громадян паперові документи чи довідки. Міністерство цифрової трансформації вже займається розробкою відповідного законопроекту.

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Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook.

За словами міністра, документ передбачатиме запровадження такої заборони вже з 1 вересня 2021 року.

"Почали розробку законопроєкту, який повинен заборонити з 1 вересня 2021-го держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах", - заявив він.

Нагадаємо, Мінцифра анонсувала нові послуги в сервісі "Дія", які з'являться вже у квітні цього року. Серед нововведень - електронний лікарняний та цифровий підпис.

Також у Мінцифрі анонсували запуск платформи е-демократії "ВзаємоДія". Це буде сервіс для комунікації громадян з органами влади.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта.

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