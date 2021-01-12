Фото: Людмила Рабчинська (kmu.gov.ua)

В Україні запустять сервіс для комунікації громадян з органами влади. Його запуск анонсувало Міністерство цифрової трансформації та Секретаріат Кабінету міністрів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Йдеться про платформу е-демократії "ВзаємоДія", яка запрацює уже в цьому році. Вона об’єднає усі наявні на сьогодні механізми взаємодії та інструменти електронної демократії.

Заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська повідомила, що перші сервіси стануть доступними вже навесні.

На платформі запрацюють такі інструменти:

електронні звернення та електронні запити на інформацію (можливість подати звернення, запити на інформацію в електронній формі, відстежити їх проходження та отримати відповідь);

електронні консультації (можливість коментувати проекти нормативно-правових актів, вносити пропозиції щодо їх змісту);

електронні опитування (можливість брати участь в опитуваннях під час розроблення державних рішень);

електронні петиції (можливість ініціювати або підтримати вже подану до Кабміну петицію, відстежити її статус, отримати результат розгляду);

електронні конкурси (прозорі конкурсні процедури для відбору проектів інститутів громадського суспільства, яким надаватиметься фінансова підтримка коштом державного бюджету);

електронне голосування для обрання складу громадських рад при органах виконавчої влади;

громадська експертиза (можливість подати запит для проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, ознайомитися з матеріалами проведених експертиз) та ін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта.

Як писало РБК-Україна, Мінцифри вже напрацьовує проекти для залучення інвестицій в Україну.