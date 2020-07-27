У Держлісагентстві виявили спалах коронавірусу

В апараті Державного агентства лісових ресурсів зафіксували коронавірусну інфекцію у 8 працівників. Наразі там почали вживати всіх необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби.

Про це повідомив голова відомства Василь Кузьович у Facebook.

За його словами, після підтвердження COVID-19 у трьох працівників, всі співробітники Держлісагентства здали ПЛР-тести.

"На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у п'яти працівників центрального апарату Держлісагентства", - написав Кузьович.

Нагадаємо, спалах захворюваності на коронавірус зафіксовано у столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі виявили коронавірус.

Додамо, в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 807 людей.