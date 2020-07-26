У гуртожитку київського вишу зафіксували спалах коронавірусу

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Третина мешканців гуртожитку вже заралилися коронавірусом

Спалах захворюваності на коронавірус зафіксовано у столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Вже заразилися 52 з 152 курсантів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними прес-служби, в одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні - 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР.

За даними КМДА, загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих, зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

Нагадаємо, за останню добу, 25 липня, в Україні виявили ще 920 випадків COVID-19. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.