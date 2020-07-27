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В Україні більше 800 нових випадків коронавірусу

Київ, Понеділок 27 липня 2020 09:23
В Україні більше 800 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області

Станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 807 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за вчора померли ще 11 осіб і 315 вилікувалися.

Загалом 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало.

Ситуація в областях:

Вінницька область - 2589 випадків;
Волинська область - 3616 випадків;
Дніпропетровська область - 1330 випадків;
Донецька область - 850 випадків;
Житомирська область - 1723 випадки;
Закарпатська область - 4874 випадки;
Запорізька область - 750 випадків;
Івано-Франківська область - 4121 випадок;
Кіровоградська область - 695 випадків;
м. Київ - 7690 випадків;
Київська область - 3548 випадків;
Львівська область - 8952 випадки;
Луганська область - 120 випадків;
Миколаївська область - 559 випадків;
Одеська область - 2960 випадків;
Полтавська область - 394 випадки;
Рівненська область - 5701 випадок;
Сумська область - 445 випадків;
Тернопільська область - 2773 випадки;
Харківська область - 3431 випадок;
Херсонська область - 220 випадків;
Хмельницька область - 1059 випадків;
Чернівецька область - 5634 випадки;
Черкаська область - 902 випадки;
Чернігівська область - 720 випадків.

Нагадаємо, станом на 26 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей.

Відзначимо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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