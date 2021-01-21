Держлікслужба не має повноважень змінювати закон про дистанційну торгівлю ліками, - експерт

Фото: продаж ліків (РБК-Україна)

Підзаконні акти, що розробляються і приймаються Кабінетом міністрів на рівні постанов або інших нормативних актів не можуть суперечити основним нормам закону або містити не передбачені заборони та обмеження. Цього не може не знати Держлікслужба, яка намагається спаплюжити головні смислові постулати нещодавно прийнятого закону про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів.

Про це заявив політолог Володимир Цибулько, коментуючи опублікований для громадського обговорення на сайті Держлікслужби проект постанови КМУ "ПРО внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

На його думку, пропоновані Держлікслужбою обмеження при ліцензуванні операторів інтернет-торгівлі ліками де-факто зводять нанівець саму ідею створення в Україні конкурентного, мобільного, прозорого ринку, завдяки якому медпрепарати стануть максимально доступними для українців за асортиментом і ціною.

"Відразу впадають в очі два відверто абсурдні пропозиції Держлікслужби. Перше - заборонити видавати ліцензії на інтернет-торгівлю тим, хто не торгував ліками протягом мінімум 2 років і не має на момент ліцензування мінімум 10 стаціонарних аптек. Друга безглуздість - обмежити інтернет-торгівлю лікарськими засобами територіальними кордонами кожної конкретної галузі. Простіше кажучи, Держлікслужба хоче, щоб мешканець, наприклад, Запорізької області не міг купити потрібні ліки в сусідній Дніпропетровській області, де воно є в наявності або коштує дешевше. Кому вигідна така "інтернет-торгівля" цілком зрозуміло - виключно власникам найбільшим стаціонарних аптечних мер, які протягом десятків років утримують контроль над фармацевтичним ринком і не бажають втрачати надприбутки. Держлікслужба каже, що купувати ліки через інтернет можна, але тільки у власників стаціонарних аптек за завищеними в декілька разів цінами й в межах пропонованого асортименту, вигідного для комерційних інтересів аптекарів, але не завжди ефективних при лікуванні того чи іншого захворювання у хворих", - вважає експерт.

Він також звернув увагу, що відповідно до чинного законодавства України, підзаконні акти Кабміну не можуть суперечити закону. У цьому випадку в наявності абсолютно протилежна картина.

"В ЗУ "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами", прийнятому 17 вересня 2020 року, і близько немає положень про обмеження інтернет-торгівлі межами областей, так і норм про обов'язкову наявність у потенційного ліцензіата стаціонарних аптечних точок. Це свідчить лише про те, що Держлікслужба розробила і намагається протягнути через Кабмін відверто лобістський документ, який повністю відкидає сам закон", - резюмував експерт.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю ліками.