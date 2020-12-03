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Держкосмос про можливість висадки українців на Місяць: поки що не в планах

Автор: Лера Полищук, Дмитро Левицький

У Державному космічному агентстві України повідомили, що висадження українських астронавтів на Місяць поки чекати не варто. У проекті Космічної програми не передбачена підготовка астронавтів і їх участь у висадці на земний супутник.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і при чому тут Україна".

Крім того, віце-прем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський заявляв, що Україна планує створити до 2024 року власну ракету-носій. Однак зараз в українському бюджеті коштів для такого роду проекту.

Зараз уряд розглядає можливість залучення іноземних інвесторів для проекту по створенню ракети-носія.

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Нагадаємо, 13 листопада Україна приєдналася до програми NASA "Артеміда". Програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.

Крім того, Україна може допомогти агентству NASA з освоєнням Місяця, однак на сьогодні ще не затверджена Космічна програма на 2021-2025 роки.

Додамо, що в Україні будуть фіксувати екологічні порушення з космосу.

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