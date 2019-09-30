Держказначейство змінило рахунки для сплати податків

Державна казначейська служба України змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN. Про це повідомляє прес-служба Держказначейства і публікує повний перелік рахунків відповідно до стандарту IBAN.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до постанови Національного банку України з 5 серпня 2019 номер банківського рахунку формується за стандартом IBAN та складає 29 літерно-цифрових символів.

"Казначейство повідомляє, що рахунки для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN будуть діяти з 01.10.2019", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили в Казначействі, реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року.

З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів у національній і в іноземних валютах.

Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.