Держказначейство назвало суму надходжень до держбюджету від розмитнення "євроблях"

В державний бюджет України в січні-серпні 2019 року надійшло 7 108,8 млн грн за розмитнення транспортних засобів, ввезених на митну територію України та поміщених у митний режим транзиту або тимчасового ввезення ("євроблях"). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

Крім того, в грудні 2018 року надходження від розмитнення "євроблях" склали 861,5 млн грн.

Держказначейство враховує лише дані щодо автомобілів, які були ввезені 1 січня 2015 року до дня вступу в силу закону України від 8 листопада 2018 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".

Як повідомляло РБК-Україна, закон про пільгового розмитнення автомобілів був прийнятий в 2018 році. За даними ДФС, за пільговий період розмитнення авто з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року оформлено понад 218 тис. транспортних засобів.

Після цього, з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період по застосуванню 50%-ї ставки акцизного податку для розмитнення автомобілів, за 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів.

Відзначимо, наприкінці травня Верховна рада відтермінувала введення штрафів для власників нерозмитнених "евроблях" на три місяці - до 22 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці серпня запропонував Верховній раді відкласти введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "евробляхи" ще на три місяці.