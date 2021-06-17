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Держекоінспекція зажадала від МГЗ перевірити відходи виробництва, які можуть шкодити здоров'ю людей

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Миколаїв, Четвер 17 червня 2021 12:28
Держекоінспекція зажадала від МГЗ перевірити відходи виробництва, які можуть шкодити здоров'ю людей Фото: Миколаївський глиноземний завод (nikvesti)
Автор: РБК-Україна

На Миколаївському глиноземному заводі до 1 вересня повинні виконати і надати результати аналізу відходів, які складуються на території підприємства.

Про це заявили в Держекоінспекції за результатами перевірки, повідомив заступник голови ГЕІ Південно-Західного округу Владислав Мартиченко.

За його словами, буде проведена окрема планова перевірка з питання червоного шламу - відходів виробництва підприємства. Адже, згідно з інформацією Управління охорони здоров'я області, в останні 5 років у жителів Миколаєва, що живуть в районі МГЗ, значно збільшилася кількість випадків захворювань верхніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які надають негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які безпосередньо, а також їх сполуки можуть становити найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація "Стоп Шлам" подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста.

У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд гривень миколаївцям, що приєдналися до позову.

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