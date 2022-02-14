У Держдумі РФ підтримали два проекти постанови про визнання "Л/ДНР"

За кожен проект у Комітеті проголосували по три людини. Рада Думи повинна винести їх на пленарне засідання 15 лютого.

Перший проект постанови в Держдуму внесли депутати від фракції комуністів. Він припускає, що після його схвалення, звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР" повинні направити негайно.

Другий проект запропонували кілька депутатів від президентської фракції "Єдина Росія". Згідно з ним, звернення відправлять не відразу до Президента. Спочатку воно повинно пройти Міністерство закордонних справ, Міноборони та інші відомства.

Автори другої постанови вважають, що це прискорить процес визнання бойовиків, оскільки в МЗС повинні вивчити правову сторону. Зокрема, окупанти хочуть врахувати відповідність звернень Мінським угодам.