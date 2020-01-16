Держдума РФ дозволила Путіну призначити нового прем'єра

Державна дума Російської Федерації дозволила президенту Володимиру Путіну призначити Михайла Мішустіна новим прем'єр-міністром. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Державна дума дала згоду Путіну на призначення Мішустіна прем'єр-міністром Росії. За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

Нагадаємо, вчора Путін вніс до Держдуми кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Також повідомлялося, що сам претендент погодився очолити уряд.

Зміна російського прем'єра відбулася після виступу Путіна перед Федеральними зборами. Серед іншого, він заявив про необхідність внесення ряду змін до Конституції Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після цього прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому пост заступника голови Ради безпеки РФ. Медведєв заявляв, що пропоновані зміни до Конституції "внесуть суттєві зміни у баланс влади".