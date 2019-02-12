Держдума РФ підтримала законопроект про ізоляцію рунета

Проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім "Єдиної Росії"

Депутаты Государственной думы Российской Федерации (РФ) приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам главы профильного комитета по информполитике РФ Леонида Левина, некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

По мнению авторов документа, он позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников.

Также сообщалось, что сообщалось, что Россия может ограничить работу сервиса Booking в ответ на санкции США.