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Держдума РФ має намір заборонити обмін захисників "Азовсталі"

Фото: Держдума РФ має намір заборонити обмін захисників "Азовсталі" (t.me/polkazov)
Автор: Валерія Поліщук

Державна Дума Росії має намір заборонити обмін українських військовослужбовців, які утримували позиції на "Азовсталі". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін дав завдання Комітету з оборони підготувати протокольне доручення про заборону обміну військових полку "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдуму РФ.

Пропозицію вніс депутат Анатолій Вассерман, додавши, що до обміну також не повинні підлягати військові з "нацистськими" татуюваннями.

"Нацистські злочинці не повинні підлягати обміну. Це військові злочинці і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - заявив Володін.

Нагадаємо, ввечері 16 травня розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Крім того, в Маріуполі на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові, тому операція з їх порятунку триває.

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