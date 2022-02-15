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Держдума підтримала проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР"

Автор: Анастасія Рокитна

Держдума звернулась до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР". Проект підтримав 351 депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Дума розглянула два проекти. Депутати Держдуми схвалили проект постанови КПРФ про звернення до Путіна про необхідність визнання "ЛДНР". Тепер рішення за президентом РФ.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, раніше коментуючи проект звернення до президента, заявив, що не вважає доречним коментувати документ до тих пір, поки він не був розглянутий Держдумою.

Позиція України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі прийняття рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей", - сказав він.

До цього представник Росії в ТКГ прокоментував ініціативу визнання "ЛДНР". Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість мінським домовленостям в цілому.

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Володимир ПутінРосійська Федерація