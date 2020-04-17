Держдума звільнила жителів ОРДЛО від зборів за отримання паспорта РФ

Державна дума Російської Федерації ухвалила в першому читанні і в цілому законопроект, який звільняє мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей від державних зборів за отримання російського паспорта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що від сплати державного мита у 3,5 тисячі рублів (1,3 тисячі гривень) при отриманні паспорта РФ звільняються особи, що постійно проживають на території ОРДЛО після звернення із заявою на отримання російського громадянства в спрощеному порядку.

Автори законопроекту аргументували необхідність прийняття даного законопроекту низькими заробітними платами в ОРДЛО. Так, за даними авторів закону, на території окремих районів Луганської області середня зарплата становить 10 979 рублів, у Донецькій області - 12 036.

Раніше РБК-Україна писало, що за інформацією Міністерства закордонних справ України, станом на середину лютого 2020 року більше 125 тисяч громадян України в ОРДЛО отримали російські паспорти.

Також повідомлялося, що в лютому Держдума РФ спростила отримання російського паспорта для українців. Зокрема, українці зможуть отримати громадянство РФ без співбесіди.