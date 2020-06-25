Держборг виріс менш ніж на 1 млрд доларів при стабільному курсі гривні

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 травня 2020 року склав 2 209,46 млрд грн або 82,12 млрд доларів. Вплив валютного курсу на розмір боргу був мінімальним.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом травня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,68 млрд доларів (на 0,8%).

Як відзначили в прес-службі Мінфіну, коливання на валютному ринку в травні були мінімальними (за даними НБУ гривня по відношенню до долара зміцнився на 0,3%). Таким чином, вплив на стан державного боргу був незначним.

У травні 2020 Міністерство фінансів провело всі чотири заплановані аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 51,60 гривень. Однак витрати на погашення державного боргу склали 43,20 грн, а на обслуговування - 12,70 грн (в сумі 55,9 млрд доларів).

Станом на 31 травня зовнішній борг склав 1 303,70 млрд грн (59,01% від загальної суми боргу) або 48,45 млрд доларів, внутрішній борг - 905,76 млрд грн (40,99%) або 33,66 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 947,89 млрд грн (88,16% від загальної суми боргу) або 72,40 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 261,57 млрд грн (11,84%) або 9,72 млрд доларів.

Зазначимо, Україна отримала перший транш від МВФ на суму 2,1 млрд доларів 12 червня.

Крім того, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).

Нагадаємо, за даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити кредиторам 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).