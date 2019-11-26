Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2019 року склав 2 045,44 млрд грн або 81,83 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом жовтня 2019 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 47,47 млрд грн, а в доларовому еквіваленті скоротився на 1,13 млрд доларів.

Станом на 31 жовтня зовнішній борг склав 1 216,07 млрд грн (59,45% від загальної суми боргу) або 48,65 млрд доларів, внутрішній борг - 829,38 млрд грн (40,55%) або 33,18 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 794,99 млрд грн (87,75% від загальної суми боргу) або 71,81 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 250,45 млрд грн (12,24%) або 10,02 млрд доларів.

За даними прес-служби Мінфіну, у жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 21,2 млрд грн, з обслуговування - 7,1 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.