Держборг України скоротився за місяць майже на півмільярда доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2021 року склав 2 485,35 млрд грн або 92,53 млрд доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом серпня 2021 року сума скоротилася в гривневому еквіваленті на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в доларовому еквіваленті борг на 0,44 млрд доларів (на 0,5%).

Станом на 31 серпня зовнішній борг склав 1 463,57 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 54,49 млрд доларів, внутрішній борг - 1 021,78 млрд грн (41,11%) або 38,04 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 199,97 млрд грн (88,52% від загальної суми боргу) або 81,90 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 285,38 млрд грн (11,48%) або 10,62 млрд доларів.