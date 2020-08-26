Держборг України за місяць зріс ще на 86 млрд гривень

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 липня 2020 року склав 2 355,07 млрд грн або 85,05 млрд доларів. У липні великих запозичень не було.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом липня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 85,88 млрд грн (на 3,8%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,4 млрд доларів (на 0,4%).

Станом на 31 липня зовнішній борг склав 1 454,79 млрд грн (61,77% від загальної суми боргу) або 52,54 млрд доларів, внутрішній борг - 900,28 млрд грн (38,23%) або 32,51 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 072,52 млрд грн (88,00% від загальної суми боргу) або 74,84 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 282,55 млрд грн (12,00%) або 10,20 млрд доларів.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні за липень 2020 року зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).