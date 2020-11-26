Держборг України за місяць зріс більш ніж на 20 млрд гривень

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2020 року склав 2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд доларів. У жовтні великих запозичень не було.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом жовтня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 22,52 млрд грн (на 1,0%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,39 млрд доларів (на 0,5%).

Станом на 31 жовтня зовнішній борг склав 1 450,27 млрд грн (61,24% від загальної суми боргу) або 51,00 млрд доларів, внутрішній борг - 917,92 млрд грн (38,76%) або 32,28 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 086,89 млрд грн (88,12% від загальної суми боргу) або 73,38 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив Нагадаємо, за даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року повинні виплатити 5,587 млрд доларів, з яких 71 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України виросте у 2020 році до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).