Бюджет-2020: основні показники

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Доходи і витрати України істотно зростуть

Верховна рада України на засіданні 18 жовтня в першому читанні підтримала законопроект про державний бюджет на 2020 рік. РБК-Україна розбиралося з основними показниками бюджету-2020.

Доходи і витрати

Згідно зі схваленим законопроектом, доходи бюджету-2020 передбачено в розмірі 1 079,5 млрд гривень, з них 962,7 млрд гривень - загальний фонд. Витрати складуть 1170,0 млрд гривень. Дефіцит держбюджету буде знижений до 2,09% ВВП.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата в Україні в наступному році складе 4723 гривень - це на 550 гривень більше, ніж в 2019 році. У погодинному розмірі - 28,31 гривень за годину.

Прожитковий мінімум з 1 січня складе 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Діти у віці до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779, з 1 липня - 1859 з 1 грудня - 1921 гривень;

Діти у віці від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218, з 1 липня - 2318, з 1 грудня - 2395 гривень;

Працездатні особи: з 1 січня 2020 року - 2102, з 1 липня - 2197, з 1 грудня - 2270 гривень;

Особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 році, з 1 липня - 1712, з 1 грудня - 1769 гривень.

Боргове навантаження

Платежі по державному боргу в наступному році складуть близько 438,1 млрд гривень. Передбачається, що на обслуговування держборгу піде 145,2 млрд гривень, а 292,9 млрд - на погашення. Платежі в наступному році майже на 21 млрд перевищать виплати в 2019.

Основні витрати

Витрати на національну безпеку і оборону складуть 245,8 млрд гривень - на 33,8 млрд більше, ніж в 2019 році.

На розвиток дорожньої інфраструктури направлять 74,4 млрд гривень. В цю суму закладені кошти на Державний дорожній фонд - 69,7 млрд гривень.

На енергетичну незалежність закладається 2 млрд гривень.

На освіту витратять 136,4 млрд гривень, що на 7,7 млрд більше, ніж в цьому році. Крім того, вперше передбачаються кошти на розвиток вузів.

На охорону здоров'я направлять 108 млрд гривень (майже на 10 млрд більше, ніж в 2019). На культуру і інформаційну сферу - 8,6 млрд гривень.

Відзначимо, проект держбюджету був розрахований на показнику курсу долара на рівні 28,2 гривень. Цей прогноз попередній уряд затвердив ще в травні.

Також бюджет не враховує запланованих реформ, зокрема земельну. Передбачається, що остаточні цифри щодо доходів, курсу валют, дефіциту і так далі будуть відомі до другого читання, яке має відбутися до 2 листопада.

