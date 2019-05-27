Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2019 року склав 2 124,80 млрд грн або 79,82 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом квітня 2019 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 22,22 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 1,03 млрд доларів.

Станом на 30 квітня зовнішній борг склав 1 337,32 млрд грн (62,94% від загальної суми боргу) або 50,24 млрд доларів, внутрішній борг - 787,49 млрд грн (37,06%) або 29,58 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 845,55 млрд грн (86,86% від загальної суми боргу) або 69,33 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 279,26 млрд грн (13,14%) або 10,49 млрд доларів.

Нагадаємо, державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн. При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень склали близько 126,9 млрд грн

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України в 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП склало 81,2%, у 2017 році - 72,3%.