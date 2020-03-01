Держборг України за місяць скоротився на мільярд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 січня 2020 року склав 2 079,02 млрд грн або 83,43 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом січня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 80,72 млрд грн, а в доларовому еквіваленті скоротилася на 0,94 млрд доларів. Різниця між цими сумами обумовлена девальвацією гривні до долара на 5,2%.

Станом на 31 січня зовнішній борг склав 1 248,43 млрд грн (60,05% від загальної суми боргу) або 50,10 млрд доларів, внутрішній борг - 830,59 млрд грн (41,99%) або 33,33 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 832,51 млрд грн (88,14% від загальної суми боргу) або 74,54 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 246,50 млрд грн (11,86%) або 9,89 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн або 84,36 млрд доларів. Протягом 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 170,35 млрд грн (7,86%), а в доларовому еквіваленті виросла на 6,04 млрд доларів (на 7,71%).

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів.