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Держборг України скоротився за місяць майже на півмільярда доларів

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 13:52
Держборг України скоротився за місяць майже на півмільярда доларів Фото: уряд скоротив держборг України на 0,4 млрд доларів (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2021 року склав 2 485,35 млрд грн або 92,53 млрд доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом серпня 2021 року сума скоротилася в гривневому еквіваленті на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в доларовому еквіваленті борг на 0,44 млрд доларів (на 0,5%).

Станом на 31 серпня зовнішній борг склав 1 463,57 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 54,49 млрд доларів, внутрішній борг - 1 021,78 млрд грн (41,11%) або 38,04 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 199,97 млрд грн (88,52% від загальної суми боргу) або 81,90 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 285,38 млрд грн (11,48%) або 10,62 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг виріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

Нагадавши, Україна в 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості за державним боргом. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень.

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Міністерство фінансів України
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