Держборг України за рік зріс на 7,7 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2021 року склав 2 671,83 млрд гривень або 97,95 млрд доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом 2021 року сума зросла в гривневому еквіваленті на 119,95 млрд гривень (на 4,7%), а в доларовому еквіваленті на 7,69 млрд доларів (на 8,5%).

Станом на 31 Грудня зовнішній борг склав 1 560,23 млрд гривень (58,40% від загальної суми боргу) або 57,20 млрд доларів, внутрішній борг - 1 111,60 млрд гривень (41,60%) або 40,75 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 362,49 млрд гривень (88,42% від загальної суми боргу) або 86,61 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 309,33 млрд гривень (9,74%) або 9,54 млрд доларів.