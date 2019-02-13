Держборг США досяг нової рекордної позначки

Державний борг США перевищив 22 трлн доларів

Государственный долг США достиг новой рекордной отметки и по состоянию на 11 февраля 2019 года превысил 22 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Министерства финансов США.

Сообщается, что по состоянию на 11 февраля 2019 года государственный долг США достиг 22,01 трлн долларов. В Минфине отмечают, что долг ускорил рост после финансового кризиса в 2008 году. На конец 2018 года госдолг составлял 21,9 трлн, в начале 2017 - 19,9 трлн долларов.

Отметим, за время президентства Барака Обамы государственный долг США увеличился с 10,6 трлн до 19,9 трлн долларов, что вызвало резкую критику со стороны оппозиционных республиканцев. Перед выборами 2016 Дональд Трамп обещал за восемь лет ликвидировать госдолг и в начале его президентства он стал сокращаться. Однако госдолг начал снова увеличиваться в 2018 году после налоговой реформы.

Напомним, государственный долг США впервые превысил 21 трлн долларов в марте 2018 года.

В августе американский Совет по международным отношениям (CFR) заявил, что Центробанк России мог перевести значительную часть своего портфеля государственного долга США в Бельгию и в офшоры на Каймановых островах.