Державний борг США вперше перевищив 21 трлн доларів

Державний борг Сполучених Штатів Америки вперше в історії перевищив 21 трлн доларів. Відповідні дані наводяться на сайті Міністерства фінансів США.

Повідомляється, що за рік президентства Дональда Трампа держборг США збільшився більш ніж на 1 трлн доларів, досягнувши рекордної цифри в 21 трлн доларів.

Також повідомляється, що з цієї суми 5,674 трлн доларів становить внутрішньодержавний борг США. Більшу частину заборгованості - 15,365 трлн доларів - складають борги перед приватними юридичними та фізичними особами.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року повідомлялося, що держборг США вперше перевищив 20 трлн доларів. У той же день президент Дональд Трамп підписав законопроект про тимчасове підвищення стелі державного боргу країни та дозвіл на необмежені федеральні позики. Згідно з даними, опублікованими 11 вересня, загальний державний борг США підскочив на 318 млрд доларів і становив 20,162 трлн доларів.