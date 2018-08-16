Росія перевела частину американського держборгу в офшори, - CFR

РФ могла перевести значну частину свого портфеля держборгу в Бельгію і на Кайманові острови

Центробанк Росії міг перевести значну частину свого портфеля державного боргу США в Бельгію і на Кайманові острови для "захисту від вилучення". Про це повідомляє "Независимая газета" з посиланням на інформацію американської Ради з міжнародних відносин (CFR).

"РФ, ймовірно, продала лише близько 45% свого портфеля казначейських облігацій, а не 84%, про які свідчили останні дані Мінфіну США, 16% як і раніше, зареєстровані як російські активи в США, а решта 39% приховані в Бельгії і на Кайманових островах", - вважають експерти CFR.

Згідно з даними Мінфіну США, Росія скоротила володіння американським держборгом з 96 млрд у березні до 15 млрд доларів у травні - на 81 млрд доларів. При цьому РФ з березня по травень продала довгострокових облігацій казначейства лише на 35 млрд доларів.

Встановлено, що в квітні і травні володіння держборгом США виросли на 25 млрд доларів в Бельгії, де розташований банк-депозитарій Euroclear, і на Кайманових островах на 20 млрд доларів. У зв'язку з цим експерти зробили висновок, що ця сума, в 45 млрд доларів, цілком покриває відсутні в розрахунках Мінфіну США і Центробанку РФ казначейські папери на 38 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше американський Конгрес опублікував текст законопроекту про нові санкції проти Росії. У проекті сенатори пропонують ввести санкції проти російських держбанків і нових випусків держборгу Росії. Таким чином, буде заборонено брати участь в операціях з новим держборгом РФ, випущеним через 180 днів після вступу закону в силу. Заборона буде поширюватися на всі держоблігації, а також похідні фінансові інструменти з терміном обігу понад 14 днів.