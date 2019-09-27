Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2019 року склав 2 067,13 млрд грн або 81,92 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом серпня 2019 року сума боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 0,51 млрд грн, а в доларовому еквіваленті скоротився на 0,5 млрд доларів.

Станом на 31 серпня зовнішній борг склав 1 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми боргу) або 49,57 млрд доларів, внутрішній борг - 816,26 млрд грн (39,72%) або 32,35 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 809,86 млрд грн (87,55% від загальної суми боргу) або 71,73 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 257,26 млрд грн (12,45%) або 10,20 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.