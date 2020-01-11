У Держдепі заявили, що ядерна зброя в Ірану стане катастрофою для Близького Сходу

Старший радник держсекретаря Браян Хук заявив, що наявність в Ірану ядерної зброї може призвести до катастрофи на Близькому Сході. Про це він сказав у ході брифінгу, повідомляє Reuters.

За його словами, тепер, коли Штати знаходяться поза межами ядерної угоди з Іраном, їм набагато легше перешкоджати Ірану у заволодінні ядерною зброєю.

"Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, це було б катастрофою для Близького Сходу", - підкреслив представник Держдепу.

"Це дозволяє нам застосувати силу в подальшому в реагуванні на регіональну агресію з боку Ірану, і саме це ми зробили з нашими санкціями", - додав він.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не виключає, що Іран може отримати ядерну зброю протягом року-двох.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп звернувся до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, заявивши, що у Ірану під час його правління не буде ядерної зброї.

Так, 5 січня влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання за ядерною угодою 2015 року відносно обсягів збагаченого урану.