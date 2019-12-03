У Держдепі США заявили про дискусії щодо розширення нормандського формату

На сьогоднішній день тривають дискусії про можливість розширення нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це під час виступу в Сенаті заявив заступник держсекретаря США Девід Гейл.

Зокрема, Хейлу в Сенаті задали питання про те, чи варто США приєднатися до нормандського формату.

"У мене немає відповіді. В цьому відношенні ми дуже близькі з Німеччиною і Францією, ми також говорили з Великобританією. Ми дуже залучені в цей процес. Йдуть дискусії про розширення нормандського формату, ми будемо тримати вас в курсі", - зазначив він.

Разом з тим Хейл не уточнив, чи йде мова про розширення формату за рахунок США.

Нагадаємо, у вересні голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія заявляв, що нормандський формат по врегулюванню ситуації на Донбасі може бути розширений за рахунок США і Великобританії. На його думку, розширення формату могло б "обмежити можливість Росії маніпулювати ситуацією".

До цього Міністерство закордонних справ Франції виступило із заявою про те, що розширення формату за рахунок США не розглядається.