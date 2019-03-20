У Держдепі США пообіцяли посилення санкцій проти Росії

У міру частішання зловмисних дій з боку Росії будуть посилюватися і санкції Сполучених Штатів проти Кремля. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Девід Пейман у інтерв’ю "Голосу Америки", передає РБК-Україна.

Пейман вважає, що висока ціна, яку Росії вже довелося заплатила завдяки санкціям, внесла суперечки між російськими олігархами, наближеними до Кремля і самим Кремлем.

"Висока ціна, яку ми змусили заплатити Росію і російських олігархів, наближених до Кремля, внесла суперечки до їхніх внутрішніх відносин і відносин із владою, з самим Кремлем. Ми запроваджуємо санкції не лише з метою підвищити втрати, яких зазнає Росії, але і для того, щоб домогтися зміни поведінки", - зазначив Пейман.

Він додав, що з цього питання ще в 2014 році у США "встановилася міцна трансатлантична єдність" з європейськими партнерами.

"Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами для забезпечення експоненціального ефекту шкоди від санкцій, а також, щоб на Росію було достатнього тиску і вона відчувала всю силу наслідків своєї зловмисної поведінки", - заявив заступник помічника держсекретаря.

Водночас, з його слів, у США та РФ є ділянки співробітництва, де вони продовжують вести діалог, узгоджують спільні інтереси і працюють разом, однак "з таких питань, як Крим, Україна, втручання в наші вибори ми повинні спочатку побачити позитивні зміни з боку Кремля", перш ніж розглядати будь-які зміни в політиці санкцій.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватися.