У Держдепі розповіли про затримання російського генерала в Сирії

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Російського генерал-майора в Сирії затримали більше року тому

Американські війська перехопили російського генерал-майора у сирійському місті Манбідж. Про це на брифінгу заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Він зазначив, що російські та американські війська підтримують постійні канали зв'язку в Сирії, для запобігання конфліктних ситуацій, однією з них могло стати перехоплення російського офіцера.

"Були проблеми із запобіганням інцидентів на землі в Манбіджі, які почалися приблизно 14 місяців тому, коли росіяни перемістилися у південно-східну частину цього периметра. В якийсь момент ми перехопили російського генерал-майора, який їхав у бік міста Манбідж. Але це було вирішено військовими каналами", - сказав Джеффрі.

При цьому спецпредставник США по Сирії не назвав ім'я затриманого генерала.

Нагадаємо, американські солдати, які здійснюють військове патрулювання в Сирії, зупинили солдатів російської армії, коли вони намагалися дістатися до нафтового родовища Румейлан на північному сході Хасаки. Згідно з інформацією джерел турецького агентства, солдати США блокували дорогу російським військовим.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаударів по провінції Ідліб 16 січня, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені.